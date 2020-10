Et ailleurs, à quelle heure soupe-t-on ? - © Klaus Vedfelt - Getty Images

Les Belges soupent généralement tôt, vers 19h, mais cela n'est pas le cas dans d'autres régions... Alors, à quelle heure le soir passe-t-on réellement à table dans le reste du monde ?

Les mange-tôt Non, les Anglais ne sont pas ceux qui s'attablent le plus tôt pour le souper. D'après des données collectées par le voyagiste Expedia, les Néerlandais sont les premiers sur la planète à profiter du dernier repas de la journée. Si l'on sait que les Américains ne respectent pas la tradition de passer à table à heure fixe chaque jour, les familles dînent peu après 18h. Les Cubains et les Vietnamiens prennent ensuite le relais vers 18h30.

Entre 19h et 20h Un grand nombre de contrées influencées par la culture anglo-saxonne établissent une heure du souper entre 19h et 20h. C'est le cas de l'Australie, du Canada, du Kenya et des Philippines, qui passent à table à 19h précises. Japonais, Thaïlandais, Russes et Allemands poussent le rendez-vous à 19h30.

Les mange-tard Dans l'Hémisphère Sud, on soupe nettement plus tard. Les Argentins sont les derniers à passer à table, après 22h. Leurs voisins brésiliens, mexicains et uruguayens dînent à 22h précises. Dans l'Hémisphère Nord, les Espagnols sont connus pour compléter leur soirée tapas avec un dîner à 21h passées, tout comme les Egyptiens. Les Turcs, les Sud-Africains et les Péruviens mangent à partir de 21h.