Entretien avec un des meilleurs baristas du monde : qu’est-ce qui fait un bon café ?

Un bon café ne dépend pas uniquement de sa préparation mais bien entendu également du café lui-même. Cependant, il existe des gestes que l’on peut appliquer pour s’assurer que le café soit le meilleur possible (avec ce qu’on a). Gennaro conseille de toujours utiliser du café frais c’est-à-dire que vous devriez moudre les grains vous-même avant de préparer le café. Ça prend du temps mais c’est pour la bonne cause ! Ensuite, vous ne devriez pas utiliser d’eau bouillante, il faut la retirer du feu avant qu’elle atteigne l’ébullition, vers 92 °C. Ensuite vous pouvez verser l’eau sur le café fraîchement moulu et déguster.

Gennaro Pelliccia, Master of Coffee depuis 30 ans et barista chez Costa Coffee nous explique ses petits secrets pour un bon café.

© Costa Coffee

Quels sont vos cafés favoris ?

Le café est une question de goût, tout comme le thé donc les préférences de l’un ne seront pas celles de l’autre. Gennaro a une préférence pour deux origines : le Kenya et la Colombie. Le premier provient d’un sol volcanique qui donne un côté fruité, une acidité légère et le rend facile à boire. Le second permet plus de diversité, de faire des mélanges pour plus de goût.

Quel café boire aux différents moments de la journée ?

Selon Gennaro, le meilleur café à prendre le matin est un espresso macchiato, un café fort et plein de vitalité qui donne un bon kick pour démarrer la journée mais mélangé avec un peu de lait pour diminuer l’acidité le matin dans l’estomac.

Au cours de la journée, pendant les pauses-café, le mieux serait un black americano, un café noir long et stimulant qui permet de se recharger.

Après le lunch, on doit reprendre la journée et on a besoin d’un petit coup de pouce pour redémarrer en pleine digestion donc un ristretto serait le plus adapté, il diminue les goûts du repas en bouche pour laisser une douceur sur le palais tout en nous relançant pour le boulot.

Enfin, le soir, il faut éviter trop de caféine donc pour les plus sensibles ce sera un décaféiné mais pour les puristes habitués à la caféine, vous pouvez prendre un ristretto qui laissera un goût doux et velouté pour terminer la soirée.

Le café peut-il être associé à des plats salés ?

Tout comme le thé peut être bu en même temps qu’un repas salé, le café peut également bien accompagner des plats comme des ragoûts ou des préparations hivernales. Le tout est de le choisir avec une acidité légère et surtout noir. Il ne faut pas rajouter de lait qui ne se marierait pas bien avec les plats. Le black americano lui semble le plus indiqué.

Quelle est la différence entre Starbucks et Costa ?

Avec le lancement de la chaîne Costa Coffee en Belgique pour la première fois, la question est venue tout naturellement : qu’est ce qui fait la différence des deux chaînes ? Tout d’abord, leur origine, leur héritage. Starbucks est américain alors que Costa Coffee a été développée par deux frères italiens dont le but était de reproduire le goût du bon café de chez eux mais ailleurs. Pour cela, ils ont travaillé sur un blend (mélange) signature pendant des années avant d’enfin trouver ce qui sera la référence. Une autre différence est plus pragmatique, Starbucks torréfierait plus fort ses grains de café que Costa, ce qui donne un goût différent.