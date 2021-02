En Tunisie, des fleurs comestibles s'invitent dans la gastronomie

"Je travaille pour quelque chose que j'aime, qui est beau et coloré", dit-elle, espérant voir ses fleurs "lancer une nouvelle culture culinaire dans le pays".

Elle cultive la bourrache, fleur bleue au goût de concombre, la fleur de ciboulette, pompon violet à la saveur proche de l'oignon, et surtout la capucine , reine des fleurs comestibles qui rappelle le radis rouge.

Du goût et de la couleur, un "voyage par l'assiette"

"Je pensais que ces fleurs seraient destinées à l'exportation et qu'il n'y aurait pas d'intérêt immédiat sur le marché local mais j'ai été surprise par la demande croissante, venant surtout de certains hôtels haut de gamme", raconte Sonia.

Dans un luxueux hôtel de Gammarth, dans la banlieue huppée de Tunis, le chef Bassem Bizid relève ses tartares de daurade avec des pétales de capucines et accompagne ses plats d'une salade de feuilles et fleurs ou d'un sorbet végétal garni de fleurs fraîches de violettes. Les clients "sont très satisfaits de découvrir des nouveautés", assure-t-il.

Pour le maître cuisinier de cet hôtel, l'Italien Alessandro Fontanesi, "non seulement on utilise un produit tunisien rare qui embellit l'assiette et ajoute un goût spécial mais cela permet à nos clients de voyager par l'assiette en cette période de crise sanitaire".