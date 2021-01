En plein Covid, Michelin dévoile sa sélection presque ordinaire.

"C'est une décision importante pour soutenir la profession malgré le contexte et peut-être en raison même du contexte . Il était nécessaire de maintenir cette annonce", déclare le directeur du guide Gwendal Poullennec, en réponse aux critiques et interrogations sur la pertinence d'une telle décision.

Les chefs 3 étoiles conservent leur couronne

Quelques rétrogradations vont concerner les restaurants qui ont fermé ou changé de concept.

Mais les chefs trois étoiles, la plus haute distinction dans le monde gastronomique, qui doit être revalidée chaque année par les inspecteurs au terme de plusieurs repas anonymes, peuvent souffler. Aucun d'entre eux ne connaîtra lundi le sort du restaurant Bocuse, rétrogradé d'une étoile en 2020, ou du chef Marc Veyrat, déclassé en 2019, un an seulement après avoir gagné une troisième étoile, et qui avait engagé et perdu son procès contre le célèbre guide rouge.

"Tous les établissements qui ont conservé leur étoile cette année ou qui en ont gagné sont des tables qui le méritent pleinement", souligne Gwendal Poullennec

Qualité de la table et des produits, maîtrise des techniques, harmonie des goûts, personnalité du chef exprimée dans l'assiette et régularité dans le temps et tout au long d'un menu : les critères d'évaluation "sont les mêmes partout dans le monde et depuis toujours", ajoute-t-il. Ils n'ont pas été modifiés au vu du contexte inédit et rude pour les restaurateurs, dont de nombreux se battent pour leur survie.