En Australie, un insolite mélange de frites et de glace fait parler de lui

On va arrêter de tergiverser : c’est en Belgique que l’on fait les meilleures frites. Punt aan de lijn, point à la ligne. Pourtant, à l’autre bout du globe, un café ne manque pas d’originalité, et propose une combinaison insolite de frites et de crème glacée !

Plusieurs échoppes proposent déjà, en Australie, cet étrange mélange. Selon ceux qui y ont déjà goûté, après la surprise de découvrir les deux aliments ensemble, le mariage semble fonctionner : les frites chaudes et salées contrebalançant la glace froide et sucrée. Un goûter sucré-salé, comme on en retrouve désormais beaucoup à la carte des restaurants.

Aucune table belge ne propose, pour l’instant, ces frites glacées. Il vous faudra faire plusieurs heures d’avion pour les déguster en Australie, ou même aux Etats-Unis où elles viennent également de débarquer.