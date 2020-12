En 2021, le chanvre s'invite vraiment dans nos cuisines.

Sous forme de graines, le chanvre se décline aussi en huile et en farine, et serait l'une des tendances food de l'année 2021. Surpris ? Pourtant, en 2020, le chanvre se révélait déjà incontournable dans les produits cosmétiques, vantant de vrais bienfaits pour la peau.

On présente le chanvre comme l'un des aliments incontournables de l'année 2021. Il serait bel et bien présent dans notre alimentation et aurait même certaines vertus pour notre santé.

Protéines et oméga 3 et 6, il a tout bon !

Côté nutritif, la plante de cannabis sativa présente aussi beaucoup de bienfaits. Riche en oméga 3 et 6, ces acides gras sont excellents pour le coeur et les artères. 30 grammes de graines représentent l'équivalent d'un filet de poisson. Les graines sont aussi bourrées de protéines. Elles complètent et peuvent même remplacer une alimentation à base de viande. Idéal pour les végétariens et les végans.

D'après les prévisions de la société américaine Whole Food Market, les huiles de chanvre figurent parmi les dix produits alimentaires tendance pour 2021. Mais attention : l'huile de chanvre, c'est en sauce, pas pour la cuisson.