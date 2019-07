Effrayant : vous pourrez bientôt suivre à la trace votre livreur de pizza via son GPS

C’est Domino’s Pizza qui va bientôt lancer cette nouvelle fonctionnalité. Bientôt, tous les utilisateurs américains (on ne sait pas encore si ce sera également le cas en Europe) de la plateforme de commande de pizzas en ligne pourront suivre leur livreur au mètre près.

La chaîne de pizzeria a tout simplement ajouté cette nouvelle fonctionnalité aux GPS équipés sur les motos des livreurs. Pour l’instant, le système se limite à des notifications régulières, aux différents stades de la commande (sortie des cuisines, en route, devant votre porte, etc). Avec ce nouveau système, le client pourra visualiser sur son téléphone, directement sur une carte, la localisation exacte du livreur.

Si cette technologie sert dans un premier temps à satisfaire le client, c’est également une aubaine pour Domino’s : pouvoir désigner quels sont les itinéraires les plus rapides, et ainsi rentabiliser les temps de trajet afin de pouvoir faire livrer toujours plus de pizzas par les coursiers.

Une stratégie de plus, donc, pour la marque de pizzas, qui met régulièrement au point des services high-tech pour ses clients : livraison directement dans la voiture, ou même par drone, etc.