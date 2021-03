Du pain fait maison à la boulangerie : la success story d'une Londonienne confinée

"J'y avais toujours pensé mais sans oser le faire" : confinée chez elle en mars dernier, Sophia s'est lancée dans la fabrication de pain au levain. Un an plus tard, elle possède sa propre boulangerie à Londres, qui ne désemplit pas.

Quelques semaines plus tard, le couple qui, avant le confinement, vendait des accessoires de cuisine en ligne, a commencé à effectuer des livraisons à vélo dans leur quartier de Crouch End, dans le nord de Londres, et ses alentours.

"Il en a parlé à ses amis et très vite, on avait une douzaine de personnes qui faisaient la queue devant chez nous ", se souvient, amusée, la jeune femme de 29 ans aux côtés de son mari, Jesse, 28 ans. Autour d'eux une demi-douzaine d'employés sortent les miches brûlantes du four, garnissent le comptoir de viennoiseries, et découpent des gâteaux recouverts de crème.

Pains au chocolat, croissants, cruffins (mélange entre le croissant et le muffin) : leurs viennoiseries mettent l'eau à la bouche mais leur principal succès, c'est le pain au levain, pour lequel les Britanniques ont développé une véritable passion . Et si ce type de pain vous a conquis également, vous pouvez retrouver 3 adresses gourmandes à Bruxelles qui font du pain au levain .

Elle rappelle que pendant le confinement "on ne trouvait pas de levure et à cause de cette pénurie, les gens ont compris qu'on pouvait faire du pain différemment et que c'était meilleur pour la santé" car le levain abaisse l'index glycémique du pain et facilite la digestion.

La recette semble en tout cas avoir séduit. Le succès immédiat a poussé le couple à lancer une levée de fonds pour créer leur boulangerie dans le quartier. Celle-ci a dépassé leurs attentes, récoltant plus de 33.000 livres (38.000 euros) sur un objectif de 25.000 livres.