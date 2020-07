Du haut de la Tour Eiffel, Frédéric Anton ne veut pas entendre parler de monde d'après

La tartelette aux courgettes et amandes et l'artichaut-poivrade sont entrés dans la nouvelle carte d'été, toujours aussi sophistiquée, avec aussi son assiette de crabe au caviar et autre langoustines en ravioli avec une crème fumée.

Acheter français coûte cher

Dans l'assiette, "rien ne va changer !", martèle Frédéric Anton, plutôt confiant après la réouverture de cet établissement dont les menus dégustation vont de 190 à 230 euros, sans les vins.

Frappés de plein fouet par la crise sanitaire, nombre de ses confrères tiennent un tout autre discours, cherchent à s'adapter en simplifiant leurs cartes, en mettant en place des ventes à emporter à des prix doux, en misant sur leurs jardins ou les producteurs locaux. "On n'a pas fait de vente à emporter, on y a réfléchi deux minutes, ce n'était pas nécessaire", tranche Frédéric Anton.

Pour le restaurant, "si on doit acheter tel ou tel produit (langoustines ou agneau de Pyrénées), on l'achètera. Si on doit le transformer de telle ou telle façon, on le fera. Si on doit avoir tant de personnes pour travailler et faire de la qualité, on ne jouera jamais sur cela", assure Frédéric Anton.

"Je ne peux pas remettre en question ma manière de faire en étant dans un restaurant gastronomique."

Quant à la saisonnalité et le soutien aux petits producteurs, "on le fait depuis la nuit des temps", assène-t-il. Même si "vous l'avez bien vu, avec 'Achetez français', tout le monde s'est rendu compte que cela coûtait deux ou trois fois plus cher".