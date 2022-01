Dry January : changez votre regard sur les apéros sans alcool !

Ils sont conditionnés dans de beaux flacons. Leurs recettes sont aromatiques. Et ils s'utilisent aussi en cocktails. Pourtant, ils ne contiennent aucune goutte d'alcool. Ces nouveaux breuvages, qui imitent tous les codes des spritueux en excluant la substance enivrante, vous aideront à relever le défi du "Dry January".

High Point Drinks mise sur le local et l'utilisation de l' eau de source du coin ainsi que des ingrédients récoltés dans la campagne cornique associés à des feuilles de thé pour mettre au point cette gamme de spiritueux fermentés .

Au pays du gin, une marque originaire des Cornouailles anglaises ose un apéritif et un digestif sans alcool.

"L'original"... Tout est dit ! Voilà le sous-titre de l'apéritif bio et sans alcool Osco. Titulaire de la médaille d'or au concours des Epicures dans la catégorie des boissons sans alcool, le breuvage utilise le jus du raisin vert récolté avant maturité, ce que l'on appelle le verjus.

Le liquide, qui se démarque par son acidité, permet ainsi de ne pas importer de citrons pour compléter la recette à base de plantes méridionales cueillies en Provence.

La marque joue à fond la carte du made in France et du respect de l'environnement avec un embouteillage réalisé près de Tours et l'impression des étiquettes dans le Bas-Rhin.