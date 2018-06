Des saucissons belge et italien parmi les médailles d'or du Mondial

Où peut-on manger les meilleurs saucissons ? En Ardèche, département qui a accueilli le premier Mondial Rabelais du Saucisson les 9 et 10 juin, mais aussi en Corse et dans la Loire, ainsi qu'en Belgique et en Italie, selon le palmarès diffusé mercredi soir.

Dix médailles d'or ont été attribuées à des produits présentés par six producteurs de ces départements et pays: la famille Andreucci à Zevaco (Corse-du-Sud), Christophe Guèze à Vernoux-en-Vivarais et Gérard Viau à Saint-Michel-de-Chabrillanoux en Ardèche, la charcuterie I Salam ' d Giors de Vigone (Italie), Stéphane Marchand de Namur (Belgique) et la ferme de Taillard à Saint-Sauveur-en-Rue (Loire).

Il s'agit là de saucissons de porc "race pure" à l'exception de celui de M. Viau, fait avec du boeuf Fin Gras du Mézenc, une viande "persillée" (ses fibres sont entremêlées de petits sillons de graisse) protégée par une appellation d'origine.

Vingt-cinq saucissons ont obtenu une médaille de vermeil, dont un produit en Nouvelle-Calédonie par la maison GDélices et deux présentés au concours par la charcuterie du Français Pascal Besset, installé en Californie. La médaille d'argent est revenue à 51 saucissons, dont trois venant de deux producteurs du Québec et trois autres d'un charcutier français installé, lui, en Australie; 39 ont obtenu une médaille de bronze.

Parmi les nombreux départements de l'Hexagone représentés dans la compétition, c'est l'Ardèche, où le petit village de Vanosc a accueilli quelque 12.000 visiteurs durant les deux jours du Mondial, qui obtient le plus de récompenses, avec la Loire et la Haute-Loire.

Les organisateurs du Mondial, dont le classement s'inspire du Concours des grands vins de France à Mâcon, ont rappelé qu'il n'avait pas vocation à désigner le meilleur saucisson du monde, "qui n'existe pas", mais à "tirer vers le haut consommateurs et producteurs" en attribuant des labels de qualité.

Et si le palmarès a été long à venir, 10 jours après la dégustation des 190 échantillons en lice effectuée par 217 jurés français et étrangers, c'est que, disent-ils, "cette vocation implique des procédures complexes, des recoupements, des enquêtes, des vérifications et des contrôles que le public n'imagine pas et qui prennent évidemment du temps".