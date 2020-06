Des recettes inspirées de la série "Friends"

Un ouvrage intitulé "Friends : The Official Cookbook" sera publié le 22 septembre. Il contient une centaine de recettes inspirées de la célèbre série télévisée.

Tous les niveaux de difficulté

Le livre "Friends : The Official Cookbook" dévoilera les secrets du repas de "Friendsgiving" de Monica, du cookie de la grand-mère de Phoebe et du sandwich aux restes de Ross, sans oublier le fameux diplomate de Rachel. Avis aux amateurs.

La cheffe Amanda Yee s'est chargée de rassembler des recettes thématiques pour composer des festins complets, de l'apéritif au dessert, en passant par les boissons.

"Que l'on soit pro comme Monica Geller, néophyte comme Phoebe Buffay ou bien simplement gourmand comme Joey Tribbiani, 'Friends : The Official Cookbook' offre un éventail complet de recettes", explique l'éditeur Insight Editions.