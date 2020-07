Des adresses belges dans le Guide des Tables & Auberges de France, qui vient de sortir

Parce que les guides Michelin et Gault&Millau ne constituent pas les uniques compagnons de route pour dénicher une bonne table, celui des Tables & Auberges de France pourrait bien vous souffler les adresses où manger local. Car cette parution est la compilation des bons repères culinaires du label "Tables & Auberges de France".

Les meilleurs établissements où manger et dormir local

Celui-ci ambitionne de valoriser les indépendants de l'hôtellerie-restauration. Il peut s'agir de tables de prestige mais aussi d'adresses gastronomiques, bistronomiques, de brasseries, d'auberges de campagne ou de bistrots traditionnels.

Tous ont pour point commun de proposer à leur carte des plats de tradition culinaire tricolore et d'être pleinement ancrés dans le tissu local touristique. Pour être représentés par les Tables & Auberges de France, les membres doivent travailler tant que possible avec les producteurs du coin et proposer, bien sûr, une cuisine faite maison.

Au total, le guide référence près de 2.000 adresses dans toute la France et propose pour la première fois des établissements en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Québec.

On peut aussi consulter les références de chacune des adresses sur le site du label, Tables-auberges.com. On y trouve des bons plans, avec la présentation par exemple de menus à emporter et les offres du moment.