Découvrez les spécialités de café dans le monde : Athènes, Kyoto, Liban...

Hier 1er octobre, c'était la Journée internationale du café. Et avec les bars et les bistrots sous le feu des projecteurs compte tenu de l'actualité sanitaire, on n'avait jamais eu autant envie de partager un kawa entre amis. D'autant qu'il existe pléthore d'idées pour varier les plaisirs, entre un café vietnamien, le rituel d'un café éthiopien ou la tradition d'un petit noir à la turque.

Au lait concentré Amateurs de café au lait, attention lorsque vous commanderez votre boisson préférée au marché de Hanoï ou au détour d'une ruelle à Ho Chi Minh. Le Vietnam dispose de son propre savoir-faire en la matière et en l'occurrence, la tradition repose sur le lait concentré comme ingrédient indispensable. Au pays du dragon, tous les cafés sont servis avec leur filtre individuel en aluminium placé au-dessus de la tasse (à moins de commander un café américain, bien sûr). On verse de l'eau bouillante dans le filtre qui contient la poudre. Généralement, on vous apporte le nécessaire accompagné d'un grand verre rempli de glaçons. Les Vietnamiens versent en effet le café tout juste passé sur ce lit de glaçons pour le siroter frappé. Le café y est un véritable art de vivre.

Glacé Comment les habitants d'Athènes ou de Thessalonique parviennent-ils à dompter la chaleur des beaux jours ? Ils plongent des glaçons dans leur kawa. Partout, on peut commander un espresso fredo à siroter avec une paille. Les amateurs de café au lait ou de cappuccino ont aussi la possibilité de tester une variante glacée. En attendant de remonter à bord d'un avion pour découvrir le café glacé sur place, rien n'empêche de préparer cette recette facile à la maison. Le mieux est d'utiliser un shaker, dans lequel on secoue du café soluble, un peu de sucre et de l'eau. On verse la mousse dans un verre puis on plonge les glaçons. Les Grecs ne sont pas les seuls à siroter le café glacé. Grands défenseurs du ristretto, les Italiens proposent aussi une autre expérience avec le café shakerato. Dans cette version, le liquide est servi court, son arôme est intense et surtout, il est recouvert d'une généreuse mousse. Enfin, au Japon, le café froid est une habitude de consommation que l'on trouve déjà prêt, en bouteille ou en canettes, dans les innombrables distributeurs de boissons placés à tous les coins de rue.

Aux épices En Ethiopie, le café est un rituel très codifié. Sur ces terres qui revendiquent la naissance du petit kawa, il est servi par les femmes. La boisson se prépare à même le sol. Car on torréfie les grains frais et encore verts directement sur place. On les moud dans un mortier. De l'eau est ensuite ajoutée pour faire bouillir la potion sur un feu de charbon. On sert toujours le café trois fois, en rajoutant de l'eau à chaque fois. Surtout, on épice le café avec différents parfums tels que la cardamome, de la cannelle, du gingembre ou même du piment.

A la turque Voilà sans doute le café traditionnel le plus célèbre dans le monde. Ce savoir-faire est respecté dans plusieurs pays du Levant, comme le Liban. Le récipient typique en laiton et en cuivre, dénommé le cezve, est indispensable. On verse de l'eau dans celui-ci, ainsi que le sucre. On met à bouillir puis on ajoute hors du feu une mouture de café très fine. On porte alors le café à ébullition deux fois de suite.