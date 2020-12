Découvrez les 10 plats les plus commandés en 2020

Deliveroo vous révèle quels sont les 10 plats qui ont été les plus commandés en 2020 en Belgique et dans le monde.

Les services de livraison de plats n’ont pas trop souffert de la crise. En effet, la population a continué à commander en ligne, que ce soit pour soutenir les restaurateurs en grande difficulté depuis la fermeture de l’Horeca, pour se réconforter avec des petits plats cosy ou pour sortir de l’ordinaire avec des plats un peu plus élaboré.

Comme on l’apprend sur Flair, la nourriture saine a eu beaucoup de succès en 2020. "La tendance pour une alimentation saine est plus présente que jamais, non seulement en Belgique, mais aussi dans le monde entier. En plus des poké bowls hawaïens, qui figuraient déjà sur la liste, les salades fraîches de Fitchen rejoignent le top 10 des plats les plus populaires" commente Deliveroo.