Découvrez 4 restaurants Liégeois qui proposent des menus de fêtes à emporter

Cet incontournable restaurant Italien présent rue de la Casquette propose un menu disponible pour Noël et pour Nouvel an. Vous pouvez aller retirer votre menu 4 services au restaurant le 24 et le 31 décembre après-midi ou vous le faire livrer chez vous dans un rayon de 15 km. Le chef Julien Marzano vous a concocté des plats de saison et quelques amuse-bouche succulents à ajouter à votre commande. Il propose par exemple un gaspacho de tomate à la citronnelle ou une fondue de parmesan à la truffe pour l’apéritif.