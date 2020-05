Déconfinement : le Belge préférerait manger avec des amis qu'aller faire du shopping

80,4% des Belges déclarent que les moments passés avec leurs amis et leur famille leur manquent énormément pendant cette période et 80,1% des répondants disent qu’ils apprécieront davantage ces moments une fois qu’ils pourront se retrouver dans des circonstances normales. De plus, 57,4% des Belges affirment que les repas familiaux sont devenus encore plus importants pendant le confinement. Une étude iVox menée par ‘Lutosa devient Belviva’ montre que 9 Belges sur 10 aiment manger des frites. Il n’est dès lors pas étonnant que ce plat soit en tête des réponses quand on nous demande quel plat nous caractérise le plus en tant que Belges et dont nous sommes les plus fiers.

3 Belges sur 4 veulent aller manger des frites avec leurs potes à la fin du confinement Déconfinement : le belge préfèrerait manger avec des amis qu'aller faire du shopping Les moments qui ont le plus manqué aux Belges pendant le confinement sont liés à la nourriture : 41,9% indiquent que les dîners entre amis à la maison leur manquent, tandis que 16% rêvent de retourner au restaurant. En comparaison, seuls 6,2% des Belges déclarent que les sorties ou le shopping leur manquent le plus… Il est frappant de constater que nos principaux moments de bonheur n'ont pas lieu à l'extérieur, mais bien à la maison, lorsque nous sommes réunis avec nos amis et notre famille autour d'un bon repas. 3 Belges sur 4 (75,1%) indiquent vouloir manger des frites avec leurs amis ou leur famille lorsque la crise sera terminée. Mais en attendant, les frites, on peut quand même en manger chez soi et avec notre bulle de 4 personnes puisque c'est à la maison que nous mangeons le plus souvent des frites : 66,1% des Belges le confirment !