Dark Kitchen : des restaurants 2.0 qui peuvent prédire ce que vous allez manger

La cuisine du futur existe déjà et on vous en parlait il y a quelques semaines : les cuisines "fantômes" sont la nouvelle tendance de la restauration . Elle devine vos goûts et le plat que vous allez commander ce soir. Non, il ne s’agit pas de science-fiction mais de "Dark Kitchen". Ces cuisines fantômes préparent dans l’ombre des plats que vous adorez, qui sont ensuite livrés via des plateformes comme Deliveroo ou UberEats.

Un algorithme détermine où et quand ouvrir un restaurant

Dark Kitchen : ces restaurants 2.0 savent déjà ce que vous allez manger demain - © halbergman - Getty Images

Derrière les fourneaux, on retrouve non pas une armée de chefs, mais un algorithme sophistiqué. Grâce au machine learning, il aspire et croise les données de Google, les appréciations des internautes, la densité et l’évolution du nombre d’établissements dans un quartier ou une ville, bref les tendances du monde entier. Il est ensuite capable de prédire où et quand lancer un nouveau restaurant pour qu’il soit plébiscité par les gourmands, en plus des tendances food générales et de ce que l'on pourra retrouver dans nos assiettes plus tard.

Selon Le Figaro, ces cuisines fantômes représentent 1500 des 25.000 restaurants présents sur Uber Eats en France en début d’épidémie.

Ce phénomène s’est accéléré depuis le confinement et devrait, selon le patron de Not So Dark, atteindre son apogée dans moins d’un an.

Son entreprise vient de lever 20 millions d’euros auprès de Kharis Capital et compte ouvrir, grâce à sa mécanique prédictive pour le moment infaillible et à son nouveau capital, trente locaux de plus. Il compte déjà 9 "kitchens" à Paris, Nice, Bordeaux et Barcelone.