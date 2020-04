Cuisine : les 5 meilleurs "lives" de chefs pour tenir jusqu'à la fin du confinement

Voici les chefs de cuisine qui sont devenus nos meilleurs compagnons du quotidien avec leurs conseils en live ou en vidéo sur les réseaux sociaux.

Philippe Conticini parle aux confinés Confiné chez lui tout comme eux, le grand pâtissier s'adresse à ses fans via des directs retransmis sur son compte Facebook de façon régulière, sans avoir instauré pour autant un rendez-vous à une fréquence et une heure précise. Face caméra, assis dans son canapé, celui qui réalise des desserts "pas bons du tout" répond aux questions des pâtissiers amateurs et égraine ses conseils pour préparer tous un tas de recettes diverses et variées, depuis une pâte à gâteau sans gluten jusqu'aux gaufres liégeoises avec du levain. Ces "lives" complètent les sessions de pâtisserie dispensées par les différents membres de sa brigade, relayées sur le compte Instagram du chef. Il suffit d'être abonné aux deux comptes de Conticini pour ne pas rater les rendez-vous.

Les stories indispensables de Julien Duboué Poulet du dimanche, canard confit, farfalles et mini-poireaux, cake à la myrtille... L'ancien candidat de "Top Chef", qui régale le Tout-Paris avec sa "boulangerie où l'on mange" (BOULOM), utilise les stories d'Instagram pour s'adresser aux cuisiniers débutants. Tous les jours, il prépare des recettes faciles à reproduire à la maison, appartenant à des registres culinaires différents, osant même des essais. Pour chacune, Julien Duboué explique clairement le pas à pas et donne une multitude d'astuces et de façons de procéder, très agréables à écouter et à suivre. On y puise l'inspiration pour des recettes du dimanche, s'exercer à des recettes plus complexes comme le pastis landais, ou trouver de bonnes idées gourmandes et occuper les enfants. Le chef originaire des Landes est un des premiers à avoir présenté la méthode pour fabriquer du levain maison au début du confinement, avant même que la farine ne soit absente des rayons.

La technique du chef Akrame Benallal Pâte à pain pour burgers, cuisson inratable d'une entrecôte, entrée gastronomique autour des poivrons et du fruit de la passion, soufflé mi-cuit au chocolat... Le chef étoilé a dû fermer sa table parisienne, à l'instar de ses confrères, mais n'a pas raccroché le tablier pour autant. Depuis le début du confinement, il invite ses followers dans sa cuisine pour leur présenter diverses techniques de préparation, démontrant un vrai savoir-faire dans l'art de maîtriser la caméra pour filmer correctement ses gestes mais aussi dans l'art de monter des stories agréables à visionner.

L'IGTV d'Emmanuel Renaut "Les recettes de Manu à la maison". Tout est dit. A Megève, Emmanuel Renaut prouve que l'on n'est pas chef trois étoiles par hasard. La toque du Flocons de Sel a choisi l'appli IGTV d'Instagram pour fournir des vidéos complètes aux apprentis cuisinier. Oeufs florentine, mousse au chocolat, tartiflette, tarte inversée aux asperges et noisettes, quenelles de brochet ou encore pain maison... Emmanuel Renaut nous invite dans sa cuisine en toute décontraction et présente les différentes étapes de fabrication de classiques de la cuisine française. Les recettes sont aussi gourmandes qu'on sent le chef passionné par son implication et sa préparation. Un compte "must have" de confinement.