Cuisine "édible", asperges et champignons : qu'est-ce qu'on mange au printemps 2021 ?

L'asperge est la star du printemps. - © Ekaterina Smirnova - Getty Images

Tranchées, rôties, bouillies, les asperges se mangent sous toutes les formes. Et non, elle n'est pas ringarde, pour peu qu'on la twiste. On l'aime simplement blanchie, accompagnée d'une mayonnaise montée maison ou nappée d'une sauce hollandaise. Pour les plus fantaisistes, grillées avec du bacon ou rissolées pour faire briller un poulet.

Aux Etats-Unis, la grande tige a tapé dans l’œil du New York Times, qui lui dédie un article. La chroniqueuse émue se souvient de la récolte du jardin de son père. Habituée aux fines baguettes végétales paternelles, elle a longtemps snobé les espèces plus drues. Elle s'est depuis ravisée mais précise tout de même que si les plus grosses s'épluchent, les autres doivent garder leur enveloppe, sous peine de se manger les doigts.

Pour les plus aventuriers, l'asperge sauvage, plus fine, fera figure d'outsider dans vos plats de printemps. Il vous faudra cependant aller dans le sud de la France, en Espagne ou dans les pays du Maghreb. Plus fragiles, elles se transportent mal.