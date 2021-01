Corse : sept produits de la salaison insulaire à goûter absolument

Jambon sec et saucisson sec, coppa, bulagna, lonzo et figatelli figurent parmi les produits homologués.

La Panzetta et six autres produits emblématiques de la salaison corse ont obtenu en 2018 l' Indication géographique protégée (IGP) , qui garantit qu'ils ont été transformés sur l'île.

Ne pas confondre IGP et AOP

Si l'appellation IGP garantit des porcs d'origine 100% française et des produits transformés en Corse qui ont droit à l'appellation "charcuterie de l'île de Beauté", seule la charcuterie AOP garantit des porcs corses et une charcuterie transformée en Corse, qui a de facto droit à l'appellation "charcuterie corse".

"Là, on change complètement de statut car cela devient juste de la charcuterie transformée en Corse avec de la viande en provenance de l'Union européenne", avait réagi Joseph Colombani, président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse, qui avait qualifié de "catastrophe" l'obtention de ces sept IGP. Il avait dit craindre qu'il y ait tromperie pour les consommateurs avec des produits commercialisés sous le nom "charcuterie de l'Ile de Beauté".

Le consortium de 11 entreprises familiales insulaires de charcuterie-salaison qui emploie de 2 à 30 personnes, soit environ 300 emplois directs, avait salué en revanche "l'aboutissement de près de 10 années de travail".

"L'IGP va contribuer à valoriser et préserver un savoir-faire insulaire, séculaire et unique, à favoriser le développement de la filière et l'emploi, et à accroître le rayonnement de la salaison de l'île de Beauté dans toute l'Union européenne", avait écrit le consortium.