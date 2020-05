Coronavirus : l'organisation "50 Best Restaurants" se mobilise pour les restaurateurs

Les organisateurs du célèbre classement "World's 50 Best Restaurants" ont dévoilé les détails d'une nouvelle campagne qui vise à aider l'industrie de la gastronomie, particulièrement touchée depuis que la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné la fermeture de leurs établissements.

Au lieu de proposer ses traditionnels prix, l'organisation a lancé la campagne "50 Best for Recovery", un programme comprenant des levées de fonds, un portail de contenu digital et un sommet qui se tiendra de façon virtuelle à l'automne.

En plus d'entreprises partenaires, la collecte de dons fera appel aux consommateurs, qui pourront ainsi soutenir leurs restaurants et chefs préférés via des promesses de dons.