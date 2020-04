Coronavirus : du prosecco au chianti, le vin italien boit la tasse.

Restaurants et bars fermés, fêtes et mariages interdits, morosité n'incitant pas à trinquer : du prosecco au chianti, les producteurs de vin italien subissent de plein fouet l'épidémie de coronavirus avec une nette chute des ventes.

Les ventes aux hôtels et restaurants proches de zéro

Mais "depuis un mois et demi, tout un canal de distribution, celui des hôtels, restaurants, traiteurs et cafés, est fermé en Italie. Puis progressivement, il s'est fermé dans le reste de l'Europe et outre-Atlantique" à cause des mesures de confinement "et les ventes de prosecco via ce canal sont désormais quasiment nulles", se désole Lodovico Giustiniani, président de l'organisation agricole Confagricoltura en Vénétie (nord-est).

"L'autre canal, celui de la grande distribution (supermarchés), fonctionne encore, mais il ne peut compenser les ventes d'un canal complètement à l'arrêt", note-t-il.

Dans le Piémont (nord-ouest), l'inquiétude est également vive. Pour le barolo, la situation "est très critique car il est vendu à 90% dans la restauration mondiale, aujourd'hui fermée", explique Paolo Boffa, président de la coopérative Terre del Barolo. Le barolo a misé depuis plusieurs décennies sur "la qualité maximale" et a été promu sur les cartes des meilleurs restaurants du monde, note-t-il. Mais ce qui était une force se révèle une faiblesse aujourd'hui.