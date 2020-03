Coronavirus : au Royaume-Uni, des restaurants convertis en magasins alimentaires

Du fast-food au supermarché en ligne

Leon, connue notamment pour ses burgers, explique dans un communiqué qu'elle va proposer une plateforme d'achats en ligne qui permettra aux consommateurs de se faire livrer comme s'ils passaient par une chaîne de supermarchés traditionnelle. Ses restaurants et cette plateforme proposeront à partir de demain des plats préparés, des sauces, de la viande et autres. L'enseigne compte 65 établissements au Royaume-Uni.

Les clients pourront également acheter ces produits via des applications de livraison comme Deliveroo et Uber Eats.

"D'un côté, vous avez des restaurants et leurs personnels prêts à fournir de la nourriture aux consommateurs et de l'autre des supermarchés avec des rayons vides. Ce n'est pas juste, pour les clients, les gens qui perdent leur emploi et les entreprises", souligne John Vincent, fondateur et directeur général de Leon.