Connaissez-vous le "sex coffee", ce café aux vertus aphrodisiaques ?

Oubliez la mauvaise haleine que donne une tasse de café noir. Car en le mélangeant avec de la poudre de cacao cru, du lait de coco, du miel, de la cannelle et de la poudre de maca, vous obtiendrez une potion susceptible de booster votre libido. Connaissez-vous le "sex coffee" ? Un breuvage hyper tendance qui fait le buzz et qui surfe pourtant sur des affirmations pas si nouvelles...

Tout droit venu des Etats-Unis, le "sex coffee" est une association de tous ces éléments dont on s'évertue à rappeler depuis des lustres qu'ils stimulent l'excitation, en particulier le cacao et la cannelle.

Toutes les sources présentent d'ailleurs la même façon de procéder : utiliser une tasse de café noir bien chaud à laquelle on mélange une cuillère de poudre de cacao cru, deux cuillères à soupe de lait de coco, une cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de poudre de maca. Dans la bibliothèque des aliments aphrodisiaques, la nouveauté, ici, c'est la poudre de maca, venu d'Amérique du Sud.

Ce superaliment est un cocktail d'oligoéléments et de minéraux : zinc, sélénium, vitamine B9, iode, potassium.

A l'état naturel, c'est une plante de la famille des brassicacées qui ne pousse que dans les Andes péruviennes, à plus de 3.500 mètres d'altitude.

Les Péruviens vantent depuis longtemps ses vertus aphrodisiaques et soulignent sa capacité à augmenter le taux de testostérone. Une légende non vérifiée scientifiquement avance même que la poudre de maca améliorerait la fertilité en augmentant la qualité des spermatozoïdes et des ovules.