Connaissez-vous le panettone, cette pâtisserie sucrée de Noël qu'on adore ?

Particulièrement fourni, le rayon des douceurs sucrés que l'on dévore tout spécialement à l'occasion des fêtes ne serait pas complet sans la star du moment : le panettone. Les chefs pâtissiers sont de plus en plus nombreux à confectionner cette brioche fourrée italienne. Revue de détails.

Son secret ? Du beurre, un levain naturel... et de la patience

Le sacro-saint panettone est une religion sucrée à laquelle tout Italien se plie quand vient le moment de s'émerveiller devant un sapin de Noël illuminé et de partir à la chasse aux cadeaux.

A Milan, qui revendique la paternité de cette recette d'antan, on en dévore jusqu'au début du mois de février. C'est dire la passion de nos voisins transalpins pour cette brioche à la texture ultra-moelleuse que l'on sert au réveillon de Noël et que l'on doit conserver jusqu'à la Nouvelle Année.

Il est originellement confectionné avec de la farine, du miel, des fruits secs et beaucoup de beurre. Au début de son histoire, le panettone se présentait comme un disque qui ne dépassait pas les quinze centimètres de haut. Rien de comparable donc avec la protubérance de la pâte qui donne tout son charme à cette brioche italienne aujourd'hui.

Les pâtissiers le laissent reposer tête en bas après cuisson pour que le gâteau, cuit dans son fameux moule en papier brun, garde justement cette célèbre bosse croûtée de sucre.

Le panettone est un vrai défi pour qui aime pâtisser. Car la recette traditionnelle consiste à réaliser un levain naturel. Outre sa capacité à faire lever la pâte, ce dernier est le secret de conservation du panettone.

Entre la fabrication du levain et le service final du gâteau italien, il se passe plusieurs jours. C'est donc une recette qui demande du temps mais qui n'effraie pourtant pas de plus en plus de chefs pâtissiers français.