Connaissez-vous la sauce Worcestershire, ce condiment anglais au nom imprononçable ?

L’origine de la recette de Léa & Perrins, entreprise dans le comté de Worcestershire (à prononcer Woustercheur) créée au 19e siècle, au nord-ouest de Londres, n’est pas claire et unanime. Même si l’emballage indiquait à l’origine que la sauce provenait "de la recette d’un noble du comté", la légende de Lord Sandys n’est pas certaine mais c’est celle qui a le plus de succès.

John Lea et William Perrins, des chimistes, avaient reçu la commande d’un riche gouverneur anglais, Lord Sandys, qui était nostalgique de la sauce au poisson qu’il avait goûté en Asie dont il se souvenait vaguement de quelques ingrédients : mélasse, vinaigre, anchois, échalote, ail, pulpe de tamarin, selon theSpruceEats.

Le résultat fut plutôt immonde et on laissa tomber l’idée dont le tonneau fermenta sans l’attention de personne dans une cave, comme le raconte le document 'History of Worcestershire Sauce'. Le hasard des choses, le besoin de place (et la curiosité) permirent de découvrir qu’une fois fermentée, la sauce était plutôt bonne voire même commercialisable.