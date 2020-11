Confinement oblige, les chefs marseillais se mettent au "food truck"

Confinement oblige, plusieurs grands chefs de Marseille ont adopté le "food-truck", à l'image d'Alexandre Mazzia, double étoilé et désormais au volant de son propre camion, "Michel", un espace où il se voit comme "un marchand de bijoux" culinaires.

Nectar de betterave fumée déglacé au balsamique blanc et courge rôtie à la pommade de citron, en entrée. "Kefté" d'agneau au sumac, choux rouge en ragoût, navet au miel et patates douces comme plat. Et enfin texture de madeleine fondante aux graines de pavot en dessert : à 11h30, la file d'attente est déjà longue pour ce panier-repas à 24 euros.