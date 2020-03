Confinement : comment cuisiner les pâtes sans tomber dans la monotonie ?

En cette période de confinement, macaronis, coquillettes et autres farfalles seront légion, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit se contenter de les cuire simplement avant de les engloutir. Voici comment ne pas tomber dans la monotonie d'une assiette de pâtes.

En risotto Le riz n'a pas le monopole de la traditionnelle recette italienne ! Le risotto est finalement une technique de cuisson qui consiste à cuire à feu doux un féculent, un légume sec ou une céréale en mouillant d'un liquide aromatique au fur et à mesure. Et les pâtes n'y échappent pas. Mieux vaut opter pour des pâtes de petite taille comme les coquillettes. La base reste la même : on fait revenir une échalote dans un filet d'huile d'olive. On arrose les pâtes d'un trait de vin blanc pour apporter un peu d'acidité à la recette puis on mouille petit à petit avec un bouillon de volaille. On termine avec un soupçon de crème fraîche ou un peu de parmesan pour lier le tout.

En gratin C'est la formule la plus populaire pour changer des pâtes simplement cuites à l'eau et dressées dans une assiette. Bon nombre de chefs ont déjà partagé par le passé leurs secrets pour rendre cette recette familiale fondante. Le must reste bien sûr la recette de Paul Bocuse. Le pape de la gastronomie préparait son gratin avec des macaronis cuits dans une eau légèrement additionnée de noix de muscade. La cuisson des pâtes se termine dans un lait bouillant. Avant d'enfourner, les macaronis sont nappées généreusement de béchamel et de crème. Et on n'oublie pas de garnir le gratin de gruyère râpé pour une croûte délicieusement grillée.

En gâteau Bien sûr, l'idée n'est pas de dévorer nos macaronis au dessert. Voilà une formidable alternative pour éviter le gaspillage. On utilise les restes de pâtes dans un mélange de crème liquide, de noix de muscade, de fromage râpé et de jambon. On verse le tout dans un moule à charlotte ou à kouglof préalablement beurré et on enfourne à 180°. Il suffit d'adapter la recette avec les restes qui sont encore au frigo ou qui traînent dans les placards pour varier les plaisirs. On découpe comme un gâteau.