Condividere : un aperçu du nouveau restaurant italien de Ferran Adrià

Le compte à rebours est lancé avant l'ouverture du tout nouveau restaurant de Ferran Adrià, inspiré des traditionnels déjeuners familiaux du dimanche, aussi longs qu'animés, mais surtout très appréciés des familles italiennes.

Condividere signifie "partager" en italien. Le restaurant prendra place au sein des nouveaux locaux de Lavazza à Turin, Nuvola Lavazza.

Le chef Adrià est resté à la tête d'El Bulli (Catalogne) jusqu'à la fermeture de l'adresse en 2011, au zénith de sa gloire après avoir décroché 5 fois le titre de Meilleur restaurant du monde.

Loin des menus dégustation, Condividere sera bien plus informel. Comme son nom le suggère, les plats sont destinés à être partagés, dans une ambiance de dîner familial.

"Le concept de Condividere est le partage d'une gastronomie de haut niveau dans un environnement de confort, de joie et de proximité", affirme Adrià dans un communiqué.

"Cette table permettra d'envisager la gastronomie d'un point de vue privilégiant l'humain, son besoin de compagnie et de partage, sa quête de qualité, d'amour et de bonne chère. Une expérience originale dans une atmosphère conviviale, où le partage de la nourriture va de pair avec l'appréciation de l'excellence de la matière première et du savoir-faire".

Dans le monde de la haute gastronomie, Adrià se classe incontestablement parmi les chefs les plus influents. Ses disciples sont les stars culinaires René Redzepi du Noma, José Andrés du minibar, Grant Achatz de l'Alinea et Andoni Luis Aduriz du Mugaritz espagnol.

En cuisine, le chef italien Federico Zanasi dirigera les opérations.

D'après un design de Dante Ferretti, oscarisé grâce à des décors imaginés pour Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou Tim Burton, l'espace de 500 mètres carrés se décrit comme urbain et coloré, en un mot somptueux.

Condividere ouvrira le 8 juin.