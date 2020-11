Comment réussir un baba au rhum ?

Dans la catégorie des gâteaux qui s'imbibent de Calvados ou d'Armagnac et qui s'épanouissent grâce à l'art du flambage, le baba au rhum est l'icône absolue.

A l'origine, son nom était "Ali Baba"

La légende raconte que ce grand classique de la pâtisserie française fut inventé en 1740 lorsque l'ancien roi de Pologne, Stanislas Leczinski, saupoudra de sucre un kouglof avant de l'arroser de rhum puis de le flamber.

Mais la vérité plus vraisemblable attribue l'origine de la recette à Nicolas Stohrer, un pâtissier qui faisait ses classes dans les cuisines du roi. Le dessert s'est appelé "Ali Baba". Il était imbibé de vin de Malaga et fourré de crème pâtissière et de raisins secs. Nicolas Stohrer donna son nom à la célèbre pâtisserie parisienne, située rue Montorgueil, où excelle le chef Jeffrey Cagnes aujourd'hui.