Comment réussir des macarons ? Conseils d'experts !

Une recette italienne ancienne revisitée au XXème siècle

Si de nombreux gourmands vantent à juste titre la réussite et la modernité des macarons de Pierre Hermé, qui ne se prive pas de les associer aux ingrédients les plus innovants, comme le citron noir d'Iran ou le caviar, ce tour de main est bien plus ancien qu'on ne le pense. Les livres de pâtisseries pour professionnels évoquent une création à l'année 1600, lorsque les religieuses du Saint Sacrement à Nancy en préparaient.

La recette est pourtant d'abord italienne. Catherine de Médicis aurait fait venir les "maccherone" en France lors du mariage du Duc Anne de Joyeuse en 1581. A Paris, le traiteur Dalloyau en confectionnait pour Louis XIV. Et c'est finalement la fameuse maison Ladurée qui a remis ce classique au goût du jour au début du XXe siècle