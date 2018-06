Comment retarder la fonte des glaçons au soleil : quelques conseils qui marchent

Il fait chaud et c'est le retour des apéros en terrasse, avec un vrai problème à la clé : les allers et retours incessants vers le congélateur pour aller chercher des glaçons. Or, il y a des trucs de grand-mères pour retarder la fonte des glaçons. On a décidé de les tester !

Astuces de grand-mères

La technique du verre

Il suffit de poser votre verre de glaçons directement dans un bol rempli d'eau froide.

L'eau pétillante

Il suffit de mettre les glaçons dans une coupelle et de les recouvrir d'eau gazeuse.

L'eau bouillie

Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire et laissez-la refroidir avant de la verser dans des bacs en plastique. Puis, on congèle ! De cette façon on élimine les bulles d'air et on augmente la densité de l'eau. Les glaçons fondraient moins vite. REM : Plus les cubes seront larges et denses, plus ils mettront de temps à fondre.

Le seau à glace ne s'utilise pas n'importe comment

Une glacière isolée ou en polystyrène empêchera la glace de fondre pendant environ 1 heure et demie à 2 heures.

Attention : Choisissez un seau à glace dont vous pourrez éliminer l'eau au fur et à mesure. La glace fondra rapidement si elle est entourée d'eau. Si vous éliminez l'eau régulièrement, vous maintiendrez la glace gelée.

Recouvrez votre seau à glace avec un couvercle ou un plateau pour que l'intérieur reste frais. L'air chaud de l'atmosphère va faire fondre votre glace plus vite.

Sinon, si vous n’avez pas de seau à glace, recouvrez un récipient de papier aluminium afin de l'isoler. La surface réflective gardera le récipient plus froid.

Les glaçons réutilisables

C'est plus simple mais aussi plus cher : les pierres à Whisky ou pierres ollaires vous permettent d'abaisser la température de votre boisson préférée de 20 ° à 10 ° C environ sans dilution d'eau. Mettez vos pierres une heure au congélateur, puis placez 2 à 4 pierres dans votre verre avant d'ajouter la boisson et le tour est joué ! Prix : 18,49 € pour 9.

Les glaçons réutilisables en plastique sont connus de tous : une fois utilisés, il vous suffit de les laver, les sécher et les remettre au congélateur pour votre prochain apéritif ! Prix : 5,69 € pour 18.

Les résultats

Ce sont les pierres à Whisky qui remportent le test. À noter que les glaçons réalisés à partir d'eau bouillie ont bien tenu le coup, tout comme les glaçons posés dans un verre.

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.