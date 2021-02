Comment manger ensemble par temps de Covid : cloche, bulle ou revêtement anti-bactérien

Et les designers viennent prêter main-forte aux hôtels et restaurants. L'installation d'une pandémie mondiale a déchaîné l'imagination des designers de tous les pays. Ils se sont amusés à imaginer des objets ou packagings censés réduire la probabilité de contamination. On avait déjà pu voir les premières idées à chaud des designers comme des paravents en film cristal .

La cloche existe aussi en version duo pour les couples qui vivent ensemble. Et rien ne vous empêche non plus de l'installer au-dessus de votre poste de travail au bureau. Si l'on vous demande, vous direz que vous êtes "dans votre bulle".

La désinfection par lampes UV et packaging antimicrobiens

Pour détruire les virus et bactéries des surfaces où nous laissons trainer nos mains pleines de doigts, Concept Light a choisi la stérilisation via UV-C. La technologie d'éclairage à partir de LED a fait ses preuves. Elle a été testée et approuvée par le CNRS. La lampe n'a rien de glamour, certes, et nous plonge dans un film d'anticipation plus que dans un conte de fées. Mais aseptisé.

Autre possibilité : le revêtement anti-virus de Designsake Studio. "Avec MATTER, Designsake continue de repousser les limites du design de packaging en innovant là où les consommateurs l'attendent le plus : le point de contact précis entre la main et la surface de l'emballage", explique Dallas Franklin, du cabinet de design. Le matériau réduit de 99,9% les bactéries, champignons et virus.