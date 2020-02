Comment cuisiner la rose? Oui, c'est comestible!

De nombreuses fleurs peuvent être accommodées en salade , dont la rose. Une seule indication pour la choisir en cuisine: privilégier les variétés non traitées . On utilise les pétales en évitant la partie blanche, qui a un goût amer, comme on saupoudre des herbes aromatiques sur une préparation. Rien n'empêche de jouer le jeu des couleurs en privilégiant le pamplemousse rose, les crevettes roses...

Pour les amoureux des desserts: cristalliser des pétales de rose

L'astuce pour utiliser les roses en cuisine sans être un as des fourneaux? Opter pour une cristallisation des pétales. Rien de plus simple: on détache les pétales, on les passe dans un blanc d’œuf et on saupoudre de sucre semoule. Et on les fait sécher à température très basse: 40°. Le seul inconvénient est d'avoir du temps devant soi puisque le séchage dure trois heures. Mais on peut ensuite décorer un gâteau ou proposer une gourmandise légèrement sucrée en fin de repas. Effet garanti!