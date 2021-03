Comment congeler nos aliments pour optimiser leur consommation ?

Cette méthode n’empêche pas de laver avec précaution les légumes qui seront blanchis. Ce conseil vaut pour les asperges (2 à 4 min), des haricots (2 à 3 min), le maïs (7 à 10 min selon la grosseur), les petits pois (une minute et demi). Les tomates, les oignons, les poivrons et les herbes aromatiques, à l’exception du basilic peuvent également se blanchir.

Et les fruits ?

On ne congèle que des fruits mûrs. Les aliments doivent être placés dans un sac de congélation en une seule couche pour qu’ils soient figés le plus rapidement possible. Et cela facilitera le rangement. On chasse bien l’air avant de fermer le contenant. Cela concerne les framboises, les groseilles ou encore la rhubarbe.

Toutefois, certains fruits comme la pomme ont besoin d’un peu de préparation avant de connaître le grand froid. On épluche gala et autres golden.

De même, on découpe en quartiers ou en morceaux les abricots, les prunes, les pêches, les nectarines et on les enduit de jus de citron pour éviter qu’ils noircissent.

Seule exception : les poires, qui ne donnent aucun bon résultat à la décongélation. Mieux vaut les transformer en compote.