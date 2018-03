Comment choisir son menu de mariage ?

Un mariage ne s'improvise pas ! Pour ne pas être prise au dépourvu, sachez qu'il y a quelques étapes et rendez-vous à ne pas manquer pour bien choisir votre menu de mariage.

De la même manière, si votre thème est orienté sur certaines couleurs, cela guidera vos choix de menus : créez une harmonie entre votre déco et vos assiettes. L'effet sera garanti !

Un mariage médiéval ? La nourriture devra suivre. Un mariage zen ou minimaliste-chic ? Sushis, cuisine moderne, verrines et compagnie !

S'accorder au thème - © Rawpixel Ltd - Getty Images/iStockphoto

Vous vous mariez en hiver ? Privilégiez alors les repas chauds servis à table. En été, prévoyez des menus plus légers, avec des boissons fraîches.

Le budget, un élément déterminant

Deux plats pour ne pas trop dépenser - © Rawpixel - Getty Images/iStockphoto

Le budget détermine le menu, mais aussi le nombre de plats. En effet, certains restaurateurs proposent aux mariés de choisir entre une formule à deux ou trois plats. Comprenez : une entrée, une viande et un poisson.

Pour faire des économies et alléger le ventre de vos convives, préférez un repas avec deux plats. C'est largement suffisant d'autant qu'ils auront déjà grignoté lors du vin d'honneur. Et comme il reste le fromage et le dessert, mieux vaut laisser de la place