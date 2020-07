Comment caraméliser ses recettes... sans caramel?

Et si vous zappiez cette corvée en utilisant des sucres naturels non raffinés pour apporter de délicieuses saveurs caramélisées à vos cakes ?

Le muscovado

Le muscovado - © Diana Miller - Getty Images/Cultura RF

Comme un parfum de pain d'épices. C'est la promesse de ce sucre originaire de l'île Maurice ou des Philippines, où on l'appelle mascobado. On en trouve facilement dans les magasins bio. Les chefs, tel que le pâtissier Christophe Michalak, ont déjà vanté son usage et l'utilisent depuis longtemps.

A l’œil, on dirait du sucre roux mais ce n'est pourtant pas un sucre raffiné. C'est du sucre de canne que l'on purifie, filtre et caramélise pour obtenir ce délice qui se démarque par sa longueur en bouche. Les pâtissiers l'apprécient pour le moelleux qu'il apporte mais aussi ses saveurs complexes de réglisse, de vanille et de pain d'épices. Dans un cake, c'est un régal ! On peut aussi préparer un brownie dans une version caramélisée. Et cela fait sens de préparer des spéculoos avec le muscovado, un pain d'épices ou un carrot cake.