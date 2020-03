Commander des paniers de légumes : LA solution alternative pour s’approvisionner pendant le confinement

En cette période de confinement, faire ses courses au supermarché se transforme parfois en véritable parcours du combattant. Mais quelles sont les alternatives possibles pour se fournir en produits frais ?

Files interminables pour accéder aux magasins, drive-in débordés, livraisons des courses à domicile de moins en moins assurées par les grandes enseignes… S’approvisionner devient parfois un véritable casse-tête. Et si la solution consistait à se tourner vers l’économie locale ? Les commandes de paniers de légumes auprès des petits producteurs locaux ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Et pour cause : cette alternative présente de nombreux avantages. D’une part, on dit bye-bye aux files et aux éventuels risques de contaminations liés à la grande fréquentation des supermarchés, et d’autre part on se montre solidaire envers les coopératives de petits maraîchers indépendants. Enfin et surtout : on a plus d’excuses pour ne pas manger nos 5 fruits et légumes par jour, et on fait le plein de vitamines pour renforcer notre système immunitaire.

Où se fournir ?

2 images © Getty Images

HelloFresh et eFarmz sont sans conteste les structures de livraisons de produits frais les plus populaires. Mais il existe certainement, près de chez vous, des petites coopératives de producteurs locaux qui n’attendent que vous pour écouler leurs stocks. Petit tour d’horizon des maraîchers encore actifs pendant le confinement :

Les folies maraîchères

Installées dans la région de Mons, "Les Folies Maraîchères" proposent une large gamme de fruits et de légumes bio. En plus de proposer deux paniers de tailles différentes (un petit à 10€ et un grand à 16€), "Les Folies Maraîchères" complètent leur offre avec une épicerie. Vous pouvez donc commander du chocolat, du riz, de la farine, de l’huile, etc. pour compléter vos courses. Le petit plus : vos provisions seront livrées à domicile. Jackpot !

La grange en ville

"La grange en ville", située sur le champ de l’espace de test Agrobiopôle d’Anderlecht Neerpede, propose également un panier hebdomadaire contenant 6 variétés de légumes et aromates bio cultivés en zone urbaine, au prix de 16€. Plus d’infos ici.

La ferme Sainte barbe

Dans la province du Brabant Wallon, il est possible de commander des fruits et légumes, des produits secs, des produits laitiers, et des charcuteries à "La ferme Sainte Barbe", située dans la commune d’Orp-Jauche. Cette ferme familiale dispose également d’un magasin, où les clients sont invités à venir retirer leurs commandes. Ici aussi, des paniers "tout faits" sont proposés une fois par semaine. Plus d’infos sur leur site internet et sur leur page Facebook.

Les paniers d’Agricovert

Active dans le Brabant Flamand, dans le Brabant Wallon, à Bruxelles et à Namur, la "coopérative agricole éco-logique de producteurs et de consom’acteurs" Agricovert dispose d’une trentaine de points de dépôt pour les paniers de légumes et de fruits bios. Pour commander, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire sur la plateforme, de choisir le point de dépôt le plus près de chez vous, et de passer votre commande avant chaque lundi 11h pour une livraison prévue le jeudi ou vendredi qui suit. Pour la liste des points de dépôts Agricovert, c’est par ici.

Et sinon : intégrez un GASAP