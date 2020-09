Cloud bread, la recette complètement loufoque dont raffole TikTok

Duveteux. Tout mou. Cotonneux. Voilà comment décrire la toute nouvelle recette qui alimente les réseaux sociaux, et en particulier TikTok et Instagram. Nom de code : "cloud bread". Comprendre littéralement : pain nuage, le cumulonimbus faisant référence à l'aspect molletonné de cette préparation.

Connaissez-vous le cloud bread ? C'est la nouvelle lubie alimentaire des réseaux sociaux. Une masse cotonneuse produite à partir de blancs d'oeufs que l'on cuit doucement au four pour obtenir une sorte de mie très mousseuse et surtout hyper colorée. Quand vous déchirez le pain en deux, c'est un arc-en-ciel de couleurs qui se dévoile.

Ni farine, ni croûte, ni levure

Du "cloud bread" au pain, il y a pourtant bien plus qu'un pas. Car ici, la farine est aux abonnés absents. La croûte ? Il n'y a en presque pas. On préférera évoquer plutôt la fine dorure de cette nouvelle lubie digitale. Et pour terminer, il n'y a pas non plus de levure de boulanger ou de levure chimique. Alors, qu'est-ce que ce nouvel ovni alimentaire ?

Cette recette ultralégère se compose en fait de blancs d'oeufs montés en neige auxquels on ajoute du sucre et de l'amidon de maïs (de la maïzena).

Certains ajoutent aussi du bicarbonate de soude afin d'obtenir des blancs plus aérés et surtout plus fermes.

La préparation en soi n'a rien de nouveau puisque, mis à part l'ajout de maïzena, ce tour de main correspond à celle d'une meringue que les pâtissiers ont déjà l'habitude de préparer comme base d'une mousse au chocolat ou pour confectionner des biscuits cuiller (pour la charlotte aux fraises).