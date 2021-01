Chef pâtissier, le job de rêve des petits Japonais.

Désormais les plus petits rêvent davantage de rouleau à pâtisserie et de pâte à sucre que de micro ou de guitare. Au Japon, les élèves des écoles élémentaires de tout le pays ont fait leur choix : ils seront chefs pâtissiers.

La pâtisserie séduit 6,5% des enfants, garçons et filles confondus

Comme chaque année, une enquête a été menée auprès de 600 garçons et 600 filles scolarisés à l'école primaire pour connaître leur(s) emploi(s) rêvé(s). Et force est de constater que les rêves des enfants ont considérablement évolué en matière de job. Exit les YouTubeurs et les e-sportifs, les jeunes Japonais et petites Japonaises ont exprimé leur volonté de devenir chefs pâtissiers (6,5%).

En deuxième position de ce classement général, on retrouve "officier de police" cité par 3,4% des écoliers, devant "joueur de football professionnel" (3,1%), et "YouTubeur" (3%), qui perd une place par rapport à l'année dernière mais demeure malgré tout quatrième de ce Top 20.

Les plus jeunes ne rechignent pas non plus à s'occuper des enfants en bas âge, en tant qu'enseignant notamment, puisque ce métier arrive en cinquième position, à égalité avec "docteur" (2,8%).

Fait intéressant à ne pas négliger, plus de 30% des enfants interrogés n'ont toujours pas de plan de carrière défini, ayant simplement répondu "Je ne sais pas" lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire plus tard, ce qui est plutôt rassurant.