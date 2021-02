Chandeleur : 10 anecdotes surprenantes pour briller en société

Comme chaque année depuis des centaines et des centaines d’années, nous fêtons la Chandeleur en ce 2 février. Et si vous avez besoin de sujets de conversation pour patienter durant la confection des traditionnelles crêpes de la Chandeleur, ces 10 anecdotes pourraient vous être utiles.

La fête de la chandelle

Commençons par le commencement : pourquoi "Chandeleur" ? Il y a fort fort longtemps, à Rome, on célébrait le Dieu Pan aux alentours du 2 février. Pour lui rendre honneur, les romains descendaient dans les rues aux aurores et s’éclairaient avec des flambeaux. En 472, la fête s’est christianisée et s’est transformée en célébration de la Présentation de Jésus au Temple. Mais on garde la procession aux chandelles (bénies, bien sûr) pour rappeler que "Jésus est lumière du monde". Le terme Chandeleur serait donc une référence aux chandelles. En tout cas, c’est une des hypothèses…

Un ancien culte de l’Ours ?

L’autre hypothèse serait que la fête de la Chandeleur fût auparavant une fête dédiée aux Ours et au retour du printemps appelée "Chandelours". La célébration se déroulait à la fin du mois de janvier, au moment où l’ours sortait de sa tanière pour voir si le temps était clément.

Mais comme les catholiques voulaient absolument éradiquer ce culte païen, le nom de cette fête aurait été transformé en "Chandeleur" et tout aurait été fait pour oublier l’ancienne tradition en mettant en place la fameuse célébration de la Présentation de Jésus au Temple. PS : Si l’histoire du culte de l’Ours vous intrigue, écoutez l’épisode intitulé L’ours : portrait d’un roi déchu du podcast Les animaux aussi ont une histoire (France Culture).

Il est temps de ranger la crèche !

Dans les églises, on range d'ailleurs la crèche le jour de la Chandeleur, pour laisser la place à la nouvelle célébration. Quarante jours pile poil après Noël, il est temps ! Prenez en de la graine si votre sapin et vos décorations traînent encore…

Une ode au soleil et aux jours qui rallongent

Autre questionnement de la plus haute importance : pourquoi des crêpes ?

Ce joli met doré et rond n’est pas sans rappeler le soleil qui, à son tour, évoque le retour du beau temps. C’est en effet à partir du mois de février que les jours rallongent de plus en plus et que la lumière revient progressivement après un hiver sombre. C’était aussi, à l’époque, un bon moyen d’utiliser la farine excédentaire, et un signe de prospérité. Un adage dit même : "Si point ne veut de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur".

Une crêpe dans l’armoire pour éloigner la misère

Il existe tout un tas de traditions autour de la Chandeleur. Par exemple, les paysans avaient auparavant l'habitude de conserver la première crêpe confectionnée pour la placer en haut d’une armoire et ainsi éloigner la misère pour l’année. L’histoire ne dit pas si la crêpe pourrit au bout d’un moment ou pas, mais ça vaut le coup d’essayer non ?

La vraie raison de la première crêpe ratée

D’ailleurs, parlons-en de cette première crêpe ! Quitte à faire honneur à la tradition qui consiste à mettre sa première crêpe au-dessus d’une armoire, autant qu’elle soit réussie. Or, il n’est pas rare de se retrouver avec une première crêpe toute rabougrie, mal cuite, qui ne ressemble pas à grand-chose. Pour réussir sa première crêpe, c’est très simple : il suffit tout simplement de pa-tien-ter et d’attendre que la poêle soit bien chaude avant de verser la pâte. Essayez, vous verrez. Si la première crêpe est ratée, c’est souvent parce qu’elle colle trop au revêtement. Et si elle colle trop au revêtement, c’est parce que la poêle n’est pas assez chaude. Et donc que vous n'avez pas assez pa-tien-té. C.Q.F.D.

Retourner sa crêpe comme un(e) pro pour connaître la prospérité

Revenons aux traditions. Une autre coutume bien connue consiste à retourner une crêpe de la main droite tout en serrant une pièce d’or (2‎€ ça marche aussi) dans l’autre main. Si c’est réussi, vous connaîtrez la prospérité pour le reste de l’année (amen). Si c’est la première crêpe, que vous résistez à l’envie de la manger et que vous la placez au-dessus d’une armoire, c’est un super combo anti-misère + prospérité. Si c’est raté… recommencez.

Pas de crêpes à Marseille !

Le 2 février, toute l’Europe se goinfre de crêpes. Toute ? Non ! Car une ville française répondant au doux nom de Marseille résiste encore et toujours. La raison ? Ses habitants ont une autre douceur à se mettre sous la dent. Car le matin de la Chandeleur, toutes les rues de la cité phocéenne s’embaument du subtil parfum de fleur d’oranger des navettes, ces célèbres petits biscuits secs originaires du vieux port. Mmmmh, difficile de ne pas succomber !

Aux USA et au Canada : le jour de la Marmotte

Les Canadiens et les Ricains ne fêtent pas la Chandeleur non plus. En revanche, le 2 février, ils fêtent le Jour de la Marmotte (en anglais : Groundhog Day). Vous avez vu le film "Un jour sans fin" avec Bill Murray ? Alors vous voyez de quoi on parle.

Pour les autres : il s’agit d’un rassemblement qui consiste à observer le terrier d’une marmotte. Lorsque la marmotte sort, c’est là que tout se joue. Deux options sont possibles : soit le temps est ensoleillé et l’animal voit son ombre. Dans ce cas, la marmotte prend peur et retourne hiberner, ce qui signifie que l’hiver durera encore au moins 6 semaines. Soit le temps est nuageux et l’animal ne voit pas son ombre. L’hiver finira alors bientôt et les beaux jours arrivent.

Des îles Chandeleur au Mexique