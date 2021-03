Ces chefs stars des réseaux que vous ne croiserez pas dans un restaurant

Plus

La popularité des chefs influenceurs a explosé sur Instagram, TikTok et YouTube. Boostés par le confinement et la fermeture des restos, ils cartonnent et monétisent leur savoir-faire sur les réseaux, suivis par des millions de fans. Et si, finalement, on n'avait plus besoin de salle de restaurant pour devenir un chef à succès ?

De Top Chef aux réseaux sociaux "J'ai l'impression d'être un peu dans mon restaurant virtuel et je kiffe." Diego Alary a tout juste 22 ans. Selon l'agence I'M PR, l'ancien candidat de la 11ème saison de "Top Chef" est le cuisinier le plus suivi de TikTok avec plus d'un million d'abonnés. Celui dont le rêve d'une carrière en première division dans le foot s'est brisé à la suite d'une fracture à 14 ans partage, en une minute chrono, des recettes simples et pas guindées pour un sou. Au menu, cheese naan maison ou chou-fleur en pâte feuilletée. Loin de la sophistication de plats étoilés ou du médiatique craquant gourmand Cyril Lignac, le public adore le petit nouveau et ses recettes simples à réaliser à la maison. Sans cuisine, sans restos, les internautes adhèrent et s'abonnent. Et comme Diego, de nombreux chefs envoûtent les foules sur les réseaux sociaux. Ils égaient le confinement. Et ça cartonne ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diego (@diegoalary)

La fermeture des restaurants a boosté la cuisine en ligne Julien Gaulet est influenceur food. Plus connu sous le nom de "French Naked Chef", son créneau est la cuisine traditionnelle française avec un twist culotté. Ce chef à domicile s'est fait connaître en cuisinant les fesses à l'air sous son tablier chez des inconnus ou des célébrités. Un concept qui lui a valu d'être repéré par la presse il y a quelques années. Depuis, le chef continue d'exploiter le filon en ligne sur Instagram. Et depuis le confinement, son business a explosé. Un constat étonnant à l'heure où les restaurateurs grondent, qui s'explique simplement selon lui : "Les gens ont recommencé à cuisiner. Les marques ont cherché des moyens innovants de parler de leurs produits compte tenu de la situation exceptionnelle." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julien Gaulet (@frenchnakedchef)

"On a pu, comme d'habitude, faire du placement de produit sur mon feed mais aussi des concours et des lives", explique celui qui totalise un confortable 25.000 followers sur la plateforme. Une communauté modeste mais fidèle et qualifiée, qui lui vaut d'excellentes relations avec les marques et les agences de presse avec lesquelles il travaille régulièrement. C'est ainsi que le chef s'est vu animer à distance des masterclass de cuisine. Il a également fait gagner à ses abonnés la possibilité de cuisiner avec lui à distance. "Les internautes pouvaient acheter une box via Deliveroo pour avoir les aliments exacts et cuisiner avec moi", s'enthousiasme-t-il. Bilan ? "J'ai doublé mon chiffre d'affaires."