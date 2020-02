Ces aliments qui remontent le moral

Et si on essayait de trouver ce qui nous manque dans la nourriture. Nos grands-parents prenaient chaque jour une cuillère d’huile de foie de morue et ils n’avaient pas tort !

Les graines de lin et les noix de Grenoble sont, quant à elles, riches en oméga 3 et en antioxydants mais également en vitamine B9, qui a des effets positifs sur les neurotransmetteurs qui régulent l'humeur. Attention, il faut broyer les graines de lin pour qu’elles libèrent leurs bienfaits, pas juste les avaler tout rond en salade.

Agissant sur les messagers chimiques cérébraux responsables de l'humeur, notamment la dopamine et la sérotonine, il est bon de se faire plaisir avec ces poissons tels que sardine, saumon, thon. Et puis c’est quand même meilleur un bon gratin de saumon plutôt qu’une cuillère d’huile de foie de morue…

Le chocolat et la banane

Vous l’attendiez celui-là ! La meilleure excuse pour se faire plaisir : c’est bon pour le moral. Mais attention, nous ne parlons pas ici du chocolat blanc mais du chocolat noir, riche en antioxydants et en magnésium. Il ne faut cependant pas abuser des bonnes choses car c’est un aliment qui reste fort gras et sucré. Mot d'ordre : ne pas dépasser 80g par jour.

La banane est elle aussi pleine de magnésium (et de potassium), c’est un fruit (donc plus sain que le chocolat) et, en plus, elle est riche en acides aminés qui ont des effets relaxants.