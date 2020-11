Ces 3 calendriers de l'avent gourmands qu'on veut pour décembre

L’année n’aura pas été facile et les fêtes qui arrivent vont nous mettre un peu de baume au cœur (on l’espère). En attendant d’arriver au 24 décembre, on peut déjà se mettre dans l’ambiance de Noël avec des décos mais aussi et surtout des calendriers de l’avent ! On vous en propose 3 qui nous ont bien plu cette année.

Galler : du chocolat, plus de chocolat Calendrier chocolat - © Galler Le fameux calendrier de l’avent de Galler qui ne nous déçoit jamais si ce n’est qu’il a 24 cases et pas 25. C’est toujours agréable de se réveiller le 25 et d’avoir un dernier petit chocolat à manger mais ne soyons pas (trop) gourmands, les 24 cases sont déjà très appréciables ! On y retrouve les saveurs habituelles qui plairont au plus grand nombre : lait amande croquant, noir coco, lait éclat de noisettes, noir praliné, blanc praliné amandes croquant, lait coco et blanc praliné. Sept saveurs que l’on retrouve donc en plusieurs exemplaires tout au long du mois de décembre. Prix et commande : à trouver dans les magasins Galler ou en grande surface pour 8,99€

Palais des thés : une petite découverte chaque jour Calendrier thé - © Palais des thés Dans un écrin mettant en lumière les lumières étincelantes d’un arbre de Noël, le Palais des Thés a rassemblé des mélanges que l’on a plaisir à boire durant la saison hivernale, mais aussi des sachets détox, qui conviendront parfaitement après les festins gargantuesques des fêtes. Petit coup de cœur pour les détox de cette année, surtout le Sud-Africain BIO drainant, un délice avec des fruits exotiques ! D’ailleurs, saviez-vous que l’on peut associer le thé et des plats salés ? L’occasion de faire un repas de fêtes un peu original cette année ! Prix et commande : 24€ en magasins ou à commander sur le site www.palaisdesthes.com