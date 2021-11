Ces 3 calendriers de l’avent gourmands qu’on veut pour attendre Noël

Quels calendriers de l’avent gourmands acheter pour attendre Noël patiemment ?

Le mois de décembre est proche et avec lui, les calendriers de l’avent qui font la joie des grands et des petits. On se souvient des petits chocolats qu’on découvrait chaque matin, les yeux encore embués de sommeil. Aujourd’hui, on a grandi mais la magie de ce mois de l’année reste intacte pour nombre d’entre nous et le calendrier de l’avent reste un must.

On a cependant grandi donc le calendrier kinder ne nous fait (peut-être) plus trop rêver. On vous propose ici 3 calendriers de l’avent qui vont vous réchauffer le cœur et les papilles.