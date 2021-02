Catherine Kluger : d'avocate à pâtissière, elle devient reine du granola.

Elle a troqué sa robe d’avocate pour devenir créatrice… de granola. Mais, attention, prévient Catherine Kluger : changer de métier pour faire de la pâtisserie, ce n’est pas de la tarte ! Mon royaume pour un granola ! Elle a d’abord été la reine du barreau, avec une carrière de 15 ans en droit des médias et de la musique, puis reine de la tarte avec sa boutique et ses propres créations. Lire aussi : Recette de Candice : Granola maison ni trop sucré ni trop gras

Aujourd'hui, Catherine Kluger règne en maître sur le granola, une gourmandise saine et nourrissante qu'elle affectionne depuis toujours. La créatrice n'a pas ménagé ses efforts. Son dernier ouvrage "Essentiel(s) Ma boîte à outils en cuisine", sort le 11 mars 2021 en librairie. L'occasion de revenir sur son parcours (et de cuisiner des pâtes à la tomate et à la vodka).

D'avocate au granola, pourquoi avoir troqué votre robe contre un tablier ? C'était il y a plus de 10 ans maintenant. J'étais avocate dans la musique et dans les médias. La crise du MP3 est arrivée. J'étais sans cesse en train de gérer des litiges. C'était devenu moins sympa. Alors sur un coup de tête, moi qui suis dingue de bouffe, je me suis dit : "Allez !". Mes amis m'ont beaucoup encouragée. Avez-vous eu peur lorsque vous avez lâché votre carrière ? Je suis allée très vite. Et c'est probablement ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Si je n'étais pas allée à cette vitesse, je n'aurais sans doute jamais sauté le pas. J'avais cette espèce d'enthousiasme et d'inconscience. Et je me suis dit qu'au pire, je pourrais toujours reprendre mon métier d'avocat. J'avais ce filet de sécurité. Comment en êtes-vous arrivée au granola ? Par la tarte ! J'ai d'abord eu ma "Fabrique de tarte" avec mes créations réalisées en collaboration avec le meilleur ouvrier de France, Nicolas Bernardé. Je faisais des tartes classiques, avec un twist. Comme ma tarte au chocolat avec un moelleux à cœur. Et je travaillais déjà beaucoup le bio, en direct avec des producteurs. Jamais vous n'auriez trouvé une tarte à la fraise en dehors de la période d'avril à juin. Nous avons beaucoup travaillé sur la qualité et le processus de fabrication. Cette exigence m'a permis d'écrire mes livres de cuisine. Mais la tarte est exigeante…