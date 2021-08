Carte du monde des cocktails : quel est le cocktail le plus apprécié dans chaque pays ?

Étonnamment, c’est une marque de maillot qui s’est intéressé au sujet. Pour Moi explique sur son site comment ils ont, par curiosité (et pour le marketing), analysé 12 mois de données de recherches Google pour identifier le cocktail le plus recherché dans chaque pays (enfin presque).

Deux cartes, une du monde et l’autre de l’Europe nous permet de découvrir quel cocktail est le plus apprécié dans chaque pays.

Avant de s’intéresser à chaque pays en particulier, sachez que c’est le 'Pornstar Martini' qui est le plus apprécié mondialement, avec plus de 18 millions de recherches sur une période de 12 mois. Et si, comme nous, vous ne savez pas ce qu’il contient, voici les ingrédients de base :

A la 2e place, avec plus de 10 millions de recherches dans le monde par an, on retrouve un grand classique : la Pina Colada. Et parce qu’on est vraiment sympa (et qu’on a tous besoin d’un peu de soleil dans nos vies), voici une recette de Pina Colada d’un pro !

Le 3e est également bien connu bien que plus récent que la Pina Colada : l’Aperol Spritz ! Un cocktail originaire de Venise qui a séduit le monde il y a quelques années et qu’on retrouve partout dorénavant.

Trêve de mystère, le cocktail le plus apprécié de notre plat pays est le mojito ! On n’est pas très originaux mais c’est parce que ce cocktail est une valeur sûre qu’on peut en plus le customiser à l’infini avec des fruits, des sirops, etc. !