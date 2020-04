Carré, souris, épaule... 4 conseils pour cuisiner l'agneau de Pâques.

L'agneau compose traditionnellement le repas dominical des fêtes de Pâques. Après avoir préféré un morceau estampillé par un label de qualité, reste à choisir la recette qui sied à la commande. Un carré en croûte de pain d'épices ? Des côtes juste grillées ? Et pour la suite, suivez le guide.

A chaque morceau son type de cuisson Gigot, souris, selle, côtelettes... L'agneau ne correspond pas à un seul et unique morceau de viande; il faut donc veiller à adapter le type de cuisson. Deux grandes familles sont à distinguer. On préfère les cuissons lentes lorsque l'on prépare des plats fondants comme la daube, le tajine ou le navarin. Le fameux gigot de sept heures appartient à cette catégorie. On doit pouvoir manger la chair à la cuillère ! De même, le ragoût se mijote. A l'inverse, il faut une cuisson rapide pour les côtelettes et les grillades. Les morceaux sont plus petits. Le feu doit être vif pour saisir les surfaces tout en évitant de trop cuire l'intérieur, qui doit rester juteux. Cela vaut également pour les noisettes d'agneau et les brochettes. Quant au carré, on préférera le rôtir.

Ne jamais piquer la viande d'agneau A l'instar de toutes les autres viandes, on ne pique jamais un morceau lors de sa cuisson, au risque de perdre le jus et de dessécher la chair. Les pinces à viande n'existent pas par hasard... L'agneau se mange toujours rosé, peu importe le type de morceau choisi. Pour 500 g, on compte 10 à 15 minutes de cuisson Pour les carnivores qui mangent à point, on ne dépassera pas les 20 min de cuisson.

En version rôtie, observer un temps de repos après la cuisson A la fin de la cuisson, la chair de l'agneau rôti doit reposer pour être meilleure à la dégustation. Il s'agit de couvrir le plat d'une feuille d'aluminium, d'éteindre le four, de garder la porte ouverte et ce, durant 10 à 15 minutes. La viande doit être servie bien chaude. Ne pas hésiter, donc, à chauffer légèrement le plat de service ou les assiettes au four.