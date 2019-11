Merry Christmas and happy holidays Window with a cup of hot drink - © sofiaworld - Getty Images/iStockphoto

Après les produits de soins, beauté, maquillage et les chocolats, parlons de la détox avec des calendriers de thés et tisanes, parfois bio, parfois écolo !

Compagnie coloniale, un tour du monde Calendriers de l'avent des amateurs de thé : notre sélection - © Compagnie coloniale Ce calendrier entièrement Made in France est conçu comme un véritable voyage festif et gustatif autour des recettes qui font la fierté de la Maison.

Proposé dans un coffret en relief aux couleurs de Noël, le calendrier est composé de 24 thés et tisanes en sachet Berlingo. Le calendrier est un véritable article de déco, il transpire la Noël et on adore l’imprimé 'cadeau' de chaque petite boîte. Derrière, vous avez l’ensemble des thés disponibles, aucun doublon, chaque jour est une nouvelle découverte. Nos coups de cœur : le thé à la vanille est une tuerie et on est amoureuse de ce calendrier qui trône sur notre bureau et nous plonge déjà dans l’ambiance de Noël (en novembre, oui oui !). Prix et commande : 28€ en magasin (Gaster, rue de l’Aqueduc 74, Ixelles ou Délices du Roy, Galerie du Roi 11, Bruxelles) ou à commander sur le site compagnie-coloniale.com

Betjeman & Barton, des oiseaux d’hiver Calendriers de l'avent des amateurs de thé : notre sélection - © Betjeman & Barton La maison de thé a fait appel à l’illustratrice Clémence Monot pour imaginer son calendrier qui reprend la légende anglaise racontant que les rouges-gorges livrent les cartes de vœux. A chaque case une petite cabane où découvrir chaque jour un thé emblématique de la griffe Betjeman & Barton. Les herbes proviennent de mélanges signatures et de grands crus. Prix et commande : 32,50€ en magasin (Tea & Eat au Woluwe Shopping Center) ou à commander sur le site www.betjemanandbarton.com

Le bénéfique, un hôtel à insecte Calendriers de l'avent des amateurs de thé : notre sélection - © Tous droits réservés Ce calendrier de l’avent en bois est rempli des infusions en tiges bio de la marque. Le plus beau ? Il se transforme en hôtel à insectes une fois que vous l’avez fini. La revue Biological Conservation annonce que 30% des insectes sont en voie de disparition. Si l’on ne peut pas aider directement les éléphants ou les tigres en Asie, on peut agir localement. Et c’est le but du Bénéfique qui s’engage pour la biodiversité et le monde sauvage. Pour transformer la boîte en hôtel à insectes, c’est très simple : positionnez-la en hauteur, dans un endroit sec et ensoleillé, à l’abri du vent (orientation sud-est dans l’idéal), garnissez chacune des cases de matériaux naturels (bambous, paille, feuilles mortes, terre, plantes Le Bénéfique) et vous voilà avec un hôtel multi-espèces ! Nos coups de cœur : avec les températures qui tombent et les nez qui coulent, on est bien contentes d’avoir ces tisanes bio pour booster un peu notre immunité. Prix et commande : 55€ à commander sur le site lebenefique.com

Nature et découverte, de la cannelle en veux-tu en voilà Calendriers de l'avent des amateurs de thé : notre sélection - © Tous droits réservés Nature et découvertes n’est plus à présenter mais on ne dit pas non à leur calendrier de l’avent ! Un spécial thé de Noël contenant 25 petites cases qui forment une image très poétique. Chaque petite boîte contient un thé avec les explications de ce qu’il contient et le temps d’infusion, une petite attention qui fait plaisir. Si l’on doit leur trouver un défaut ce serait la présence de cannelle dans pratiquement chaque thé/infusions (si l’on n’aime pas, c’est un peu embêtant) et le fait que les berlingots sont emballés dans des sachets en plastique individuel (pas top top pour la planète). Nos coups de cœur : le White Christmas est à tomber ! Prix et commande : 19,95€ en magasins ou à commander sur le site www.natureetdecouvertes.com